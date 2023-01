Torna in sala 'Audition', il capolavoro horror di Miike

"Volevo fare un film che gli spettatori si sarebbero pentiti di aver visto" questa l'inquietante dichiarazione di Takashi Miike nel presentare, nel 1999, AUDITION.

Una dichiarazione di intenti più che mantenuta da parte del regista giapponese che proprio con quest'opera, divenuta di culto per gli amanti dell'horror e cinefili, trovò una meritata notorietà.

Questa la storia del film che torna nelle sale italiane come evento speciale, dal23 al 25 gennaio con Wanted Cinema.

Shigeharu Aoyama (Ryo Ishibashi), è un uomo gentile di mezz'età di Tokyo divenuto troppo presto vedovo dopo la lunga malattia della moglie.

A sette anni dal lutto suo figlio Shigehiko (Tetsu Sawaki), ormai adulto, è in procinto di lasciare casa, ma non vuole lasciare solo il padre. Come fargli conoscere una nuova donna per fargli compagnia? La soluzione viene da Yasuhisa Yoshikawa (Jun Kunimura), produttore cinematografico e caro amico di Shigeharu, il quale decide così di inscenare un'audizione per il casting della protagonista di un film che non si farà mai.

Il produttore convince, non senza fatica, Shigeharu ad assistere alla selezione. Passano così davanti agli occhi del vedovo una sfilza di attrici molto belle e affascinanti, ma solo una, apparentemente fragile e dolce, fa colpo sull'uomo.

Si tratta della giovane Asami Yamazaki (Eihi Shiina), una ragazza dai modi delicati e colpita da un crudele destino: un incidente all'anca le ha impedito di continuare una promettente carriera nella danza.

Ora Shigeharu, colpito dal fascino e dalla gentilezza di Asami, inizia a frequentarla. Durante un fine settimana romantico al mare, Asami però scompare.

Aoyama si mette alla sua ricerca, scoprendone un terribile segreto angosciante, ovvero il suo coinvolgimento nella scomparsa e nell'omicidio di diverse persone.

Quando all'uscita in sala di AUDITION si chiedeva al regista se la sua visione potesse essere considerata pericolosa per un spettatore impressionabile, Takashi Miike rispondeva: "Il mio film è pericoloso, ma sempre meno di quanto possa diventarlo un essere umano". (ANSA).