Rigau, Gina Lollobrigida è stata con me l'80% della mia vita

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "È una donna che è stata con me l' 80% della mia vita. L'ho amata profondamente e ho ricevuto da lei più di quello che ha dato".Lo ha detto l'ex marito di Gina Lollobrigida Francisco Javier Rigau arrivando alla Chiesa degli Artisti per le esequie dell'attrice. "Se volete sono pronto a fare una conferenza stampa il 3 febbraio. Basta che non se ne occupi l'organizzatrice di eventi Tiziana Rocca" ha aggiunto.

