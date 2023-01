Arriva M3gan 2.0, sequel di M3gan nelle sale nel 2025

(ANSA) - NEW YORK, 19 GEN - A neanche un mese dall'uscita nelle sale cinematografiche, 'Megan' (stilizzato come M3GAN) avrà già un sequel e con uscita al cinema prevista per il 17 gennaio 2025.

Si intitolerà 'M3GAN 2.0'. Il film della Universal e Blumhouse sulla bambola robotica killer è diventato non solo un fenomeno al botteghino ma anche sociale in quanto affronta temi più profondi di altri thriller dell'orrore, usa ad esempio l'intelligenza artificiale per affrontare l'ansia universale di un genitore quando capisce che il proprio figlio è un automa che non può essere più controllato. Ha incassato 30 milioni di dollari (871 mila euro in 282 sale italiane) nel primo fine settimana di apertura, al secondo posto nel box office nordamericano dopo 'Avatar - La Via dell'Acqua'. (ANSA).