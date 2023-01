Ai Bafta nomination record per l'antibellico 'Niente di nuovo'

Niente di nuovo sul fronte occidentale, il film del regista tedesco Edward Berger, tratto dal capolavoro anti bellico sui disastri psicologici della Prima Guerra mondiale di Erich Maria Remarque, ha avuto 14 nomination, tra cui miglior film e miglior regista, ai premi Bafta, gli Oscar inglesi, annunciate oggi. E' stato il film in lingua straniera con più candidature nella storia del cinema britannico, record che divide con La tigre e il dragone di Ang Lee (2001).

Agenzia ANSA Sul fronte Occidentale, urlo pacifista dalle trincee - Libri Dal romanzo di Remarque il film nella shortlist per l'Oscar (ANSA)





Dieci candidature per la commedia dark Gli spiriti dell'isola e Everything Everywhere all At Once di Dan Kwan, Daniel Scheinert.

Elvis di Baz Luhrmann sul re del rock 'n' roll, ha nove candidature, mentre il dramma con Cate Blanchett, Tar è in lizza per cinque premi. La cerimonia di premiazione, il momento clou del calendario annuale del cinema britannico e spesso vista come un precursore degli Oscar di marzo, si svolgerà a Londra il 19 febbraio.

Il presidente del BAFTA Krishnendu Majumdar ha affermato che la gamma di film riconosciuti dai 7.500 elettori dell'accademia ha dato una "prospettiva unicamente britannica" sui migliori film del mondo.

La categoria dei migliori attori vedrà Paul Mescal (Aftersun), Colin Farrell (Gli spiriti dell'isola), Austin Butler (Elvis), Daryl McCormack (Il piacere è tutto mio), Bill Nighy (Living) e Brendan Fraser (The Whale). Per la migliore attrice, la competizione è tra Ana de Armas (Blonde), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once), Emma Thompson (Il piacere è tutto mio), Cate Blanchett (Tar), Danielle Deadwyler (Till) e Viola Davis (The Woman King). (ANSA).