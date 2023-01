'La Giunta', un film tenta una nuova narrazione di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - "E' una Napoli che si guarda anche in maniera diversa rispetto alla narrazione consueta; abbiamo fatto un racconto dall'interno, un film cucito sui contributi delle persone testimoni di quel tempo mettendo le mani su un pezzo di storia in un mix di nostalgia e di speranza per tentare di contribuire a ricreare lo 'spirito del noi'". Antonella Di Nocera, produttrice con 'Parallelo 41' del film 'La Giunta' che racconta la complessa fase storico-politica di Napoli, e dell'Italia durante gli anni delle giunte 'rosse' guidate da Maurizio Valenzi (1975-1983), spiega così il senso dell'opera presentata oggi anche a Napoli, col patrocinio del Comune, nel Cinema Modernissimo (presente anche un gruppo di studenti dell'Accademia di Belle Arti guidato dalla professoressa Gina Annunziata) dopo le tappe al 40/o Torino Film festival e al Cinema Sacher di Roma.

Il viaggio nelle sale del film-documentario di Alessandro Scippa (figlio di Antonio, assessore dell'esecutivo di Valenzi), prodotto anche da Luce Cinecittà in collaborazione con Fondazione Valenzi e Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, vedrà nuovi incontri con eventi ad hoc in altre città per raccontare una fase storica importante non solo per Napoli dove sarà in programmazione al Modernissimo dal 21 gennaio.

Realizzato con il contributo di Ministero della Cultura, Regione e Fondazione Film Commission Regione Campania, 'La Giunta' descrive l'esperienza di Valenzi primo sindaco comunista a Napoli che governò dal 1975 al 1983 tra disoccupazione, emergenze del terremoto, criminalità, terrorismo. Anni di forte partecipazione politica e fermento sociale che cambiarono il volto della città con scelte urbanistiche decisive e con una visione culturale per tenere coesa la comunità. Con interviste ai protagonisti e materiale di archivio, 'La Giunta' è la storia di donne e uomini uniti dal sogno di una politica vicina alle persone. "Un sindaco carismatico e assessori di spessore - spiegano gli autori - ma con il terremoto del 1980 e gli interessi della ricostruzione, si modificarono gli equilibri politici e criminali, e il destino di Napoli sarà segnato da nuove forme di organizzazione della camorra". (ANSA).