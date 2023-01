Me Contro Te, 'il segreto del successo? Essere noi stessi'

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Non sappiamo quale sia il segreto del nostro successo, tutto è venuto con molta spontaneità. Ma forse la chiave è proprio questa, il fatto che non ci siamo mai posti canoni da seguire, mai troppe regole. Siamo sempre stati noi stessi": inseparabili, sorridenti, ironici e tecnologici, Luì e Sofì - Luigi Calagna e Sofia Scalia - la coppia di fidanzati idolo dei bambini nota come Me Contro Te, tornano al cinema dal 19 gennaio con un nuovo film, il quarto, dal titolo "Missione giungla", per la regia di Gianluca Leuzzi e distribuito da Warner Bros.

"Per noi ogni film è come se fosse un figlio, curiamo il prodotto a 360 gradi", raccontano all'ANSA i Me Contro Te, che anche per "Missione giungla" sono stati impegnati nella scrittura e nella produzione (insieme a Warner Bros.

Entertainment Italia e Colorado Film Production). Dopo un autentico bagno di folla in varie sale romane, dove nello scorso weekend sono state organizzate alcune anteprime del film ("davvero bellissimo vedere i cinema pieni, è stata una grande soddisfazione e un'emozione immensa", dicono), Luì e Sofì, che da febbraio torneranno a esibirsi dal vivo con un nuovo tour di concerti in tutta Italia, attendono con trepidazione l'uscita ufficiale di questo nuovo, avventuroso capitolo per il quale (visti i numeri dei precedenti film: 3 milioni di biglietti venduti e un incasso totale di 19 milioni di euro) l'aspettativa è molto alta.

Immersi nella natura più incontaminata e a ritmo di musica, i due fidanzati dovranno salvare il mondo da una terribile minaccia: la malefica Viperiana vuole contaminare una fonte magica nascosta nella giungla per trasformare la Terra in un deserto. "La saga continua - spiega Sofì - ma si evolve anche perché abbiamo voluto lanciare anche un messaggio ecologista.

Oltre all'amicizia e all'amore, parliamo di natura per sensibilizzare il pubblico". "Il tema è attualissimo, vista la grande responsabilità che abbiamo, abbiamo pensato di usare il film per coinvolgere i più piccoli", aggiunge Luì. (ANSA).