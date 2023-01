Lollobrigida: Sophia Loren, la tua luce brillerà per sempre

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Ieri non mi venivano le parole, ero troppo addolorata": così oggi Sophia Loren spiega il motivo del breve ricordo di ieri per la morte di Gina Lollobrigida ("Profondamente scossa, addolorata e incredula"). Poi l'attrice legge un messaggio dedicato alla "Bersagliera": "Cara Gina il tuo corpo si è spento, ma la luce della tua stella brillerà su di noi e nei nostri cuori per sempre. Ti voglio bene Gina! Sophia". (ANSA).