David, i 10 candidati al premio Mangini per il documentario

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Sono state selezionate le dieci opere che concorreranno al Premio David di Donatello - Cecilia Mangini 2023 per il miglior documentario. Lo annuncia Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello in accordo con il Consiglio Direttivo.

Questi i titoli scelti dall'apposita commissione per i documentari: IL CERCHIO di Sophie Chiarello FRANCO ZEFFIRELLI, CONFORMISTA RIBELLE di Anselma Dell'Olio GIGI LA LEGGE di Alessandro Comodin IN VIAGGIO di Gianfranco Rosi KILL ME IF YOU CAN di Alex Infascelli LAST STOP BEFORE CHOCOLATE MOUNTAIN di Susanna Della Sala IL POSTO di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese SVEGLIAMI A MEZZANOTTE di Francesco Patierno THE MATCHMAKER di Benedetta Argentieri LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME di Valentina Bertani.

La Giuria dell'Accademia voterà una prima volta per individuare la cinquina di candidati al premio e, successivamente, decreterà il vincitore del David per il miglior documentario che dal 2021 è stato intitolato alla memoria di Cecilia Mangini, instancabile indagatrice del reale e indimenticata pioniera e outsider del cinema italiano. (ANSA).