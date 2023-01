Costanzo, Lollobrigida unica, mi telefonò per il compleanno

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Gina Lollobrigida, una leggenda dalla grande umanità, Maurizio Costanzo ovviamente l'ha intervistata e avuta ospite nel salotto del suo show sia da sola sia in compagnia più di una volta: "Se è vero che mi ha confidato aneddoti e racconti privati e della sua carriera importanti nel suo animo - racconta all'ANSA il conduttore e giornalista - ha mantenuto la purezza delle sue origini. Per il mio ottantesimo compleanno è stata così carina da telefonarmi per farmi gli auguri, regalandomi frasi cariche di affetto".

Al Maurizio Costanzo show, ad esempio, la grande Lollo aveva raccontato di quando aveva avuto l'occasione di conoscere diverse star dell'epoca e personaggi di spessore mondiale. Fra questi, anche Marilyn Monroe. "Era il 1954, raccontò Gina - spiega Costanzo -. Era una donna straordinaria: quando l'ho conosciuta cercava un amore e non ha mai trovato. L'ho vista piangere e mi ha fatto molto male". A Cuba, invece, incontrò addirittura il Lider Maximo, Fidel Castro. "Volevo conoscerlo. Ero a Londra - aveva ancora raccontato a Costanzo - diedi la mia lettera all'ambasciata cubana e lui rispose: 'Non vedo l'ora di vederti, però quando verrai avvertimi prima'. Aveva per me una grande ammirazione, ma non ci fu nessun flirt". "Il primo incontro è stato a Cuba, avevo prenotato un albergo, ma mi fecero andare in una villa; quando è arrivato ero in accappatoio, non volevo incontrarlo in quelle condizioni, ma ho dovuto e siamo rimasti due ore a parlare. Poi mi ha regalato l'orologio che aveva al polso. Da quell'intervista (era il 1974, ndr) venne fuori un personaggio che la gente non conosceva".

"Io voglio vivere, voglio vivere ogni giorno e voglio superare le difficoltà che ci sono", aveva concluso l'attrice, nel salotto di Costanzo, all'età di 89 anni. (ANSA).