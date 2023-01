Il Boemo di Vaclav apre il 34/o Trieste Film Festival

(ANSA) - TRIESTE, 13 GEN - Sarà il film del regista ceco Petr Vàclav "Il Boemo", sulle avventure del compositore settecentesco Josef Myslivecék, ad aprire il 21 gennaio la 34/a edizione del Trieste Film Festival, presentata oggi. Oltre 200 gli ospiti attesi in città dal 21 al 28 gennaio, per un programma di oltre 120 film provenienti da oltre 40 paesi. A chiudere la rassegna, una delle principali dedicate alla produzione dell'Europa centro orientale, sarà invece il documentario "Souvenir d'Italie" di Giorgio Verdelli, ritratto di Lelio Luttazzi. Nove i titoli che compongono il concorso lungometraggi, undici quelli del concorso documentari e diciassette i titoli per il concorso cortometraggi. Due i Paesi focus: Cecoslovacchia e Ucraina.

Direttore artistico della rassegna, Nicoletta Romeo.

"Il Trieste film festival - ha osservato l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli - mantiene intatta la capacità di innovare e integrare la propria offerta culturale, anche attraverso l'avvio di collaborazioni interdisciplinari e il dialogo con altri settori della cultura".

Diversi gli eventi collaterali tra cui un panel collegato a Gorizia-Nova Gorica, capitale europea della cultura nel 2025, previsto per il 23 gennaio, durante il quale saranno invitati i rappresentanti delle precedenti capitali della cultura all'albergo Savoia Excelsior di Trieste per far nascere nuove sinergie. Previsti inoltre una serie di incontri con autori, mostre e aperture di musei, presentazioni di libri, passeggiate, eventi musicali ed enogastronomici. Giunge inoltre alla 13/a edizione l'iniziativa "When east meets west", punto di incontro tra produttori, broadcaster e mercati di paesi orientali e occidentali. (ANSA).