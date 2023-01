Ezra Miller si dichiara colpevole reati minori, scampa prigione

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Erza Miller si dichiara colpevole di reati minori (tra cui violazione di domicilio) ed evita la prigione. La scrive Variety. L'attore, 30 anni, protagonista di The Flash, adattamento cinematografico del supereroe della Dc Comics, era accusato di furto ai danni del suo vicino in Vermont lo scorso maggio. Era entrato scassinando il suo appartamento.

Apparso in aula a Bennington, nel Vermont, Miller ha anche accettato il pagamento di una multa di 500 dollari e un anno di libertà condizionata.

Gli è anche stato vietato di bere alcolici e periodicamente dovrà sottoporti a test antidroga. Infine si impegnerà a continuare la sua terapia per problemi mentali. Senza il patteggiamento avrebbe potuto rischiare fino a 25 anni di carcere.

La scorsa estate Miller si era anche scusato per tutti i suoi comportamenti aggressivi. "Di recente sono andato incontro ad un periodo di crisi intensa - aveva detto - e ora capisco che soffro di problemi mentali complessi e per questo sono andato in terapia". "Voglio scusarmi - aveva aggiunto - con tutti coloro che ho messo in allarme e disturbato con il mio comportamento in passato". (ANSA).