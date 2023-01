Teatro: progetto su Fellini illustrato in un film a Madrid

(ANSA) - MADRID, 12 GEN - Mostrare genesi e sviluppo di un progetto teatrale ispirato all'opera di Federico Fellini ed elaborato nei mesi più duri della pandemia, in un intreccio tra "vita e lavoro", tra "realtà e arte": è questo l'obiettivo del film-documentario italiano 'Siamo qui per provare', in programma oggi alle 20 presso il Centro Dramático Nacional di Madrid, in accompagnamento all'opera 'Sovrimpressioni' di Daria Deflorian e Daria Tagliarini.

Il documentario, diretto da Greta de Lazzari e Jacopo Quadris, verrà proiettato appena dopo la messa in scena di 'Sovrimpressioni', produzione che ha debuttato a Madrid ieri e verrà riproposto tutti i giorni fino al prossimo 22 gennaio.

"Per noi questo film rappresenta un qualcosa di molto nuovo e sorprendente", ha raccontato Deflorian in conversazione con l'ANSA dopo l'esordio sul palco del Teatro Valle-Inclán di Madrid (appartenente al Centro Dramático Nacional) con 'Sovrimpressioni', già portato in tournée in diversi teatri italiani. Dalla proiezione, emergerà quindi la "rincorsa tra cinema prima, cinema dopo, cinema da un'altra parte", ha aggiunto l'attrice, autrice e direttrice.

Il rapporto tra cinema e vita, tra quotidianità lavorativo e processo artistico, è del resto uno dei temi centrali dello stesso 'Sovrimpressioni', concepito come libera reinterpretazione del film Ginger e Fred di Fellini (1986) ed elaborato in parallelo a un altro spettacolo teatrale, 'Avremo ancora l'occasione di ballare insieme'. Un lavoro che per Tagliarini, secondo quanto spiega lui stesso, ha rappresentato anche "un'occasione per reimmergersi dentro la produzione cinematografica" di Fellini, un regista abile "nell'osservare la società e vederne i segnali di cambiamento". (ANSA).