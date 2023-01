Hollywood guarda ai Premi della Critica dopo i Golden Globes

WASHINGTON - Hollywood e' gia' pronta per il prossimo evento, dopo Golden Globes: domenica 15 gennaio si terra' a Los Angeles la 28esima edizione dei Critics Choice Awards, i premi cinematografici assegnati dalla associazione dei critici, la CCA. Un altro appuntamento fondamentale per capire che aria tira ad Hollywood in vista delle nominations agli Oscar del 24 gennaio.

La stand up comedian Chelsea Handler presenterà il gala trasmesso in diretta dal Fairmont Century Plaza hotel sul canale televisivo The CW a partire dalle 16 ora locale (l'una di notte in Italia). La serata svelerà quali sono i migliori film e le migliori serie tv del 2022 secondo i 603 critici di media tradizionali e online di tutto il mondo, che fanno parte della CCA. È la più grande associazione di giornalisti cinematografici negli USA ed è per questo che i suoi verdetti sono considerati premonitori di quelli che assegna l'Academy. "Negli ultimi anni, dopo le accuse mosse alla Hollywood Foreign Press (Hfp), la CCA ha aperto le porte agli stranieri. Ci sono colleghi di tantissimi paesi e delle testate più diverse", commenta l'italiano Matteo Ghidoni, ammesso tra i giurati nell'ultimo anno.

"L'attenzione degli Studios per il nostro lavoro è aumentata mentre la HFP si prendeva la sua pausa di riflessione", conferma Silvia Nittoli, al secondo anno nella CCA. A giudicare dalle previsioni, molti di quelli che sono saliti sul palco del Beverly Hills Hotel martedì, dovranno fare un altro discorso di accettazione domenica. Il surreale EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE guida la lista dei contendenti con 14 nomination, tra cui cinque per le performance degli attori, quella per miglior film e miglior commedia. Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che l'hanno scritto e diretto, corrono per il riconoscimento al miglior regista e alla migliore sceneggiatura originale. Secondo protagonista annunciato sarà THE FABELMANS, che arriva con 11 candidature, tra cui quella alla regia per Steven Spielberg e alla migliore sceneggiatura originale a Spielberg e Tony Kushner. Gli altri contendenti per il miglior film sono BABYLON, l'epopea hollywoodiana firmata da Damien Chazelle e il vincitore ai Golden Globes GLI SPIRITI DELL'ISOLA, diretto da Martin McDonagh, che hanno nove nomination, insieme a ELVIS e TÁR, con sette candidature ciascuno. Si aspettano qualche riconoscimento anche Avatar - La via dell'acqua, 'Glass Onion: A Knives Out Mystery', Top Gun: Maverick, 'Women Talking' di Sarah Polley e l'indiano 'RRR'.

Ma durante la serata non saranno premiati solo i protagonisti delle produzioni dell'ultimo anno. La rapper e attrice Janelle Monáe, che si identifica come non binaria, riceverà il SeeHer Award, assegnato dalla CCA a una personalità che sostiene l'uguaglianza di genere e che sfida gli stereotipi. L'attore Jeff Bridges, indimenticabile volto del Grande Lebowsky (tra i tantissimi ruoli interpretati), riceverà il premio alla carriera dalle mani di Michelle Pfeiffer.