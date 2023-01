Tutti pazzi per M3gan, la bambola killer vince al box office

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Tutti pazzi per 'M3gan': dopo il debutto nelle sale del film di Universal e Blumhouse sulla bambola robotica killer, secondo 'Deadline' sarebbe già in preparazione il sequel. Girate in Nuova Zelanda, la patria del regista Gerard Johnstone, le avventure venate di commedia del nuovo giocattolo dell'orrore hanno superato ogni aspettativa incassando 30 milioni di dollari (871 mila euro in 282 sale italiane) nel primo fine settimana di apertura, al secondo posto nel box office nordamericano dopo 'Avatar - La Via dell'Acqua'.

Il nuovo horror per teenager ha riscaldato il solitamente gelido botteghino di inizio anno. E' la prima volta in oltre un decennio (da 'The Devil Inside' del 2012) che un film apre oltre i 30 milioni nei giorni subito dopo Capodanno.

M3gan (il nome sta per Model 3 Generative Android) è una bambola con fattezze umane perfette e un'intelligenza artificiale capace di ascoltare e imitare creata dalla brillante scienziata Gemma che le ha affidato la nipotina Cady, rimasta improvvisamente orfana di entrambi i genitori. Il maestro dell'horror James Wan ('Annabelle' e 'Malignant') è il 'padrino' della trama e delle sue conseguenze impreviste e mostruose. Il copione, scritto in collaborazione con la sceneggiatrice Akela Cooper, era in origine ancor più sanguinoso: "Buffo, non l'avevo mai fatto prima", ha detto lei a 'Deadline': "Nei miei precedenti film le bambole non uccidono. Mi sono detta, facciamo un film di bambole killer per una nuova generazione che non è cresciuta come noi con Chucky". (ANSA).