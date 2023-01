Gwyneth Paltrow, 'bella la vita negli anni '90 senza social'

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Gwyneth Paltrow sembra rimpiangere la vita senza social. Durante un'apparizione al 'The Late Late Show with James Corden' per promuovere la sua serie su Audible 'The Goop Pursuit', l'attrice e imprenditrice, 50 anni, ha detto che era fantastico vivere negli anni '90 quando non c'erano telefonini con le telecamere o i social media. "Potevi fare usa di cocaina e non essere beccata. Potevi sederti ad un bar, divertirti, ballare sui tavoli, non c'erano telefonini con la macchina fotografica. Soprattutto a New York, cosa interessante, non c'erano paparazzi. Potevi trovare per caso in un bar e tornare a casa con un perfetto sconosciuto e nessuno avrebbe saputo niente", ha detto ridendo.

Non è la prima volta che Paltrow parla dell'uso di sostanze stupefacenti. Circa due anni fa rivelò di aver fatto l'esperienza dell'ecstasy durante un viaggio in Messico con l'attuale marito Brad Falchuk. Mentre l'anno prima, in un'intervista al New York Times, dichiarò che le sostanze psichedeliche sarebbero diventate il nuovo trend del benessere.

'The Goop Pursuit' sarà disponibile dal 12 gennaio. Il progetto esplora temi con il piacere, la guarigione, la bellezza, il cambiamento. (ANSA).