A la Recherche, chiuso set Giulio Base con Anne Parillaud

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Si è chiuso in questi giorni a Roma il set del film À LA RECHERCHE, diretto da Giulio Base e scritto da Giulio Base e Paolo Fosso. Le riprese del film, che verrà distribuito nelle sale cinematografiche da Eagle Pictures, si sono svolte quasi interamente in una villa d'epoca della campagna romana e hanno avuto inizio a dicembre 2022 in occasione del centenario della morte di Marcel Proust (1922/2022).

À LA RECHERCHE, interpretato dalla splendida attrice francese Anne Parillaud che la vede protagonista del film insieme a Giulio Base, rappresenta un omaggio a Marcel Proust ed un particolare tributo a Luchino Visconti e al cinema italiano degli anni '70. Questa la storia: Italia, 1974. Ariane, bella donna dell'aristocrazia francese e Pietro, uno sceneggiatore italiano di B movie, provengono da storie molto diverse ma li accomuna il fatto di trovarsi ad un punto di stallo della loro vita. Molti dei loro sogni non si sono realizzati ma si presenta loro l'occasione per riscattarsi: scrivere una sceneggiatura tratta dal romanzo "À la Recherche du Temps Perdu" di Marcel Proust da sottoporre a Luchino Visconti. Potrebbe essere la svolta definitiva. Il lavoro di scrittura insieme diventa uno scontro di caratteri, di cultura, di solitudini; sullo sfondo un'Italia dilaniata da profondi cambiamenti e conflitti sociali che non possono non avere ricadute sulla vita dei singoli.

Il film è prodotto da Agnus Dei Tiziana Rocca Production con Rai Cinema, in collaborazione con Rosebud Entertainment Pictures e con il contributo del Ministero della Cultura e del Centre National du Cinèma et de l'Image Animée. (ANSA).