Quintetto di star al femminile canta per film '80 for Tom Brady'

(ANSA) - NEW YORK, 09 GEN - Un quintetto al femminile di star si riunisce per la colonna sonora della commedia '80 for Tom Brady', in sala negli Usa dal 3 febbraio. Si tratta di Dolly Parton, Cyndi Lauper, Gloria Estefan, Belinda Carlisle e che canteranno nel singolo 'Gonna Be You' scritto da Diane Warren.

E' la prima volta che le cinque cantanti lavorano assieme.

'80 for Tom Brady', diretto da Kyle Marvin, con Rita Moreno, Jane Fonda, Lily Tomlin Sally Field e Tom Brady nel ruolo di se stesso, ruota intorno alle vicende di quattro amiche ottantenni che si mettono in viaggio per Houston per vedere Tom Brady giocare al Super Bowl. Il film è ispirato a una storia vera. La stessa Jane Fonda, intervistata da Variety, ha detto di aver come perso l'equilibro alla visione del quarterback: lo ha definito 'stupendo'. (ANSA).