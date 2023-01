Avatar 2 oltre 1,7 miliardi dollari, 7/o miglior incasso storia

(ANSA) - NEW YORK, 09 GEN - 'Avatar - La via dell'acqua' inarrestabile al botteghino. Il sequel di 'Avatar' diretto da James Cameron con l'immaginaria specie indigena con sembianze umanoidi (Na'vi) ha scalzato anche 'Jurassic World' (2015) nella classifica dei film con i maggiori incassi della storia. Con oltre 1,7 miliardi è ora al settimo posto della classifica mondiale.

A un mese dall'uscita il film ha generato 517 milioni di dollari in nord America e 1,19 miliardi nel mondo. Numeri che fanno della pellicola quella con maggiori incassi nel 2022, che si piazza anche al secondo posto dopo 'Spider-Man: No Way Home' (2021) per guadagni in epoca della pandemia. Al momento l'Uomo Ragno ha incassato 1,91 miliardi.

Si stima che Avatar 2 sia sulla buona strada per superare i 2 miliardi a livello globale, un primato finora riservato a 'Avatar', con 2,9 miliardi, 'Avengers: Endgame' con 2,79, 'Titanic' con 2,2, 'Star Wars: Il risveglio della Forza' con 2,069 e 'Avengers: Infinity War' con 2,04 miliardi di dollari.

(ANSA).