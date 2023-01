L.A.,Italia 2023 nel segno di Cavani e Warren

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Il tributo alla regista Liliana Cavani e alla compositrice Diane Warren (premiata di recente con l'Oscar alla carriera ed ancora in corsa per la migliore canzone dell'anno con 'Applause' dal film 'Tell It Like a Woman' prodotto da Chiara Tilesi e distribuito da ILBE) sono le prime due novità della 18ª edizione di 'Los Angeles Italia-Film, Fashion and Art Festival' fondato da Pascal Vicedomini, promosso col sostegno del Ministero della Cultura in collaborazione con Intesa Sanpaolo e RS Productions, con il patrocinio del Ministero degli Esteri, del Consolato Generale e dell' Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles dal 5 all'11 marzo.

Ad annunciarlo è una nota congiunta del chairman Bobby Moresco (premio Oscar per Crash) e del presidente onorario del Festival Tony Renis, che ribadiscono quale sede della manifestazione il TLC Chinese Theater, di Hollywood.

Ma come per le ultime due edizioni, 'L.A., Italia 2023' avrà anche una versione digitale con uno special contest di opere selezionate attraverso la piattaforma digitale filmfreeway.com e distribuite su mymovies.it e eventive.org.

Per la regista emiliana si tratta di un ulteriore attestato di stima (alla vigilia del 90esimo compleanno - il 12 gennaio) dopo il premio ricevuto a Napoli (dal collega Terry Gilliam ) lo scorso gennaio al gala conclusivo del festival 'Capri, Hollywood'. E dopo l'omaggio che le verrà fatto domani 9 gennaio al Ministero della Cultura, alla presenza del ministro Sangiuliano, dei sottosegretari e di tanti ospiti-amici dell'artista amata ovunque nel mondo per opere come 'Francesco' 'Il portiere di notte' 'La pelle' 'Al di là del bene e del male' 'Interno berlinese' 'Il gioco di Ripley' fino ai biopic 'Einstein' e 'De Gasperi'. Aspettando l'ultimo film 'L'ordine del tempo' con Claudia Gerini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, in uscita prossimamente.

Per la compositrice americana si tratta altresì di un nuovo omaggio della comunità italiana che ha partecipato attivamente alla campagna promozionale a suo favore per il riconoscimento dell'Academy con il "Governors' Award" consegnatole lo scorso ottobre, dopo ben 13 candidature all'Oscar andate a vuoto.

