Golden Globes: dopo lo scandalo torna il tappeto rosso

(ANSA) - NEW YORK, 08 GEN - I Golden Globes riformati tornano dopo lo scandalo martedi' 10 gennaio notte sulla Nbc: torna la diretta tv, torna il tappeto rosso, tornano molte star decise a dare alla Hollywood Foreign Press Association una seconda chance dopo che nel 2020, alla vigilia della 78esima edizione, la stampa estera di Hollywood che li attribuisce era stata accusata sul 'Los Angeles Times' di essere una casta razzista, facilmente influenzabile dai dollari delle major.

Decine di divi parteciperanno alla serata, considerata fino a due anni fa un'anticipazione piu' spregiudicata e divertente della notte degli Oscar.

L'80esima edizione sara' presentata dal comico Jerrod Carmichael. La black comedy irlandese 'Gli spiriti dell'isola (Banshees of Inisherin)' arriva in testa con otto nomination tra cui per la regia (Martin McDonagh), i migliori attori (Colin Farrell protagonista, Brendan Gleeson e Barry Keoghan non protagonisti) e per la migliore commedia o musical. Ha conquistato sei candidature 'Everything Everywhere All at Once', seguito dal dramma sulla Hollywood dell'epoca d'oro 'Babylon' con cinque chance ai 'Globi d'Oro' (uno per Brad Pitt) alla pari con l'autobiografico 'The Fabelmans' di Steven Spielberg, candidato anche per la colonna sonora del novantenne compositore di Hollywood John Williams. Snobbate invece le donne registe: quest'anno la categoria e' interamente maschile.

I dieci film migliori dell'anno, secondo i giornalisti internazionali che decidono i Golden Globes, sono risultati 'Avatar: The Way of Water', 'Elvis', 'The Fabelmans', 'Tar' e "Top Gun: Maverick' per la categoria drammatica, mentre 'Babylon', 'Gli spiriti dell'isola', 'Everything Everywhere All at Once', 'Triangle of Sadness' 'e Glass Onion' sono in corsa per la commedia. L'Hfpa assegna anche premi per la tv: grande attesa per la versione siciliana di "White Lotus" girato a Taormina (in cinquina tra le miniserie) e, tra le serie drammatiche, 'Better Call Saul', 'Ozark', 'House of the Dragons', 'Severance' e 'The Crown'. (ANSA).