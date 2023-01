Il Gladiatore, Paul Mescal in trattative per che conscrò Crowe

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Ventitré anni dopo aver raccontato l'epopea di Massimo Decimo Meridio (in Italia doppiato da Luca Ward), Ridley Scott è pronto a tornare nell'arena per l'attesissimo sequel per la Paramount de Il Gladiatore uscito del 2000 vincitore di 5 premi oscar@ e candidato a 12. E a quanto pare sarebbe già al lavoro per trovare il suo nuovo protagonista. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Paul Mescal (candidato agli Emmy nel 2020 per Normal People e reduce dal successo di Aftersun) sarebbe in trattative per il ruolo che potrebbe far prendere il volo alla sua carriera.

Il 26enne irlandese raccoglierebbe il testimone di Russell Crowe che per quel ruolo vinse la statuetta ma non interpreterebbe lo stesso personaggio più giovane in un prequel. Al contrario, il film sarà un sequel ambientato dopo la morte di Massimo e Mescal dovrebbe avere il ruolo di Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen), a sua volta figlia dell'imperatore Marco Aurelio (Richard Harris), sorella di Commodo (Joaquin Pheonix) e innamorata di Massimo. Stanti queste permesse, il film dovrebbe conservare ben poco del cast originario ma recuperare certamente le stesse atmosfere epiche e riportare lo spettatore nella Roma Imperiale con una nuova avvincente storia.

Il sequel de Il Gladiatore dovrebbe essere il prossimo progetto di Ridley Scott, che dunque continua a esplorare le ambientazioni storiche dopo The Last Duel e il Napoleon in uscita quest'anno. La pellicola sarà prodotta dal regista col presidente della sua Scott Free Michael Pruss e con Doug Wick e Lucy Fisher della Red Wagon Entertainment. La sceneggiatura è scritta da David Scarpa (lo stesso di Napoleon). Lo studio che produrrà il film è Paramount, con Universal (produttore del primo insieme a DreamWorks) che detiene i diritti per la coproduzione una volta avviati i lavori.

La sua interpretazione in Aftersun, nel 2022, lo ha piazzato tra i favoriti per una nomination ai prossimi Oscar. In carriera ha già ottenuto una candidatura agli Emmy per il suo ruolo nella serie tv Normal People. (ANSA).