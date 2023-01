(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Nasce il Piccolo Festival del cinema underground torinese. L'iniziativa è del Mau - Museo di Arte Urbana di Torino, in collaborazione con l'Associazione Sardi in Torino A. Gramsci e il Quotidiano Piemontese.

L'obiettivo è quello di mostrare al pubblico film underground girati a Torino che hanno avuto poche occasioni di essere proiettati oppure che non vengono proiettati da molto tempo.

Il "Piccolo festival del cinema underground torinese" sarà un festival diffuso nel tempo e che potrà crescere con nuovi appuntamenti. L'ingresso alle proiezioni sarà sempre gratuito e ogni proiezione sarà accompagnata dalla presenza degli autori.

Si comincia il 14 gennaio, in occasione del finissage della mostra "Nativi", con il cult I ragazzi di Torino sognano Tokyo e vanno a Berlino di Vincenzo Badolisani, che sarà presente alla proiezione al Mau. Il 16 febbraio sarà la volta di Nel ventre dell'enigma, parte dell'esalogia di Pupi Oggiano, questa volta all'Associazione Gramsci. Poi il 16 marzo, sempre all'Associazione Gramsci, arriverà Andrea Tomaselli con il suo Zooschool. Il 20 maggio ci sarà Cous cous di Umberto Spinazzola- (ANSA).