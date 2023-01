Trent'anni senza Fellini e i cinquanta di Amarcord

(ANSA) - BOLOGNA, 04 GEN - Il 2023, appena iniziato, sarà - per il Cinema e per Rimini - un anno molto Felliniano in cui andranno ad intrecciarsi diverse 'date simbolo' della parabola artistica e di vita del regista romagnolo a partire dal 30/o anniversario dalla sua scomparsa avvenuta il 31 ottobre del 1993. Allora, in una piazza Cavour gremita, a due passi da quel cinema Fulgor restaurato e riaperto nel 2017 in cui il giovane 'Maestro ' - seduto sulle ginocchia del nonno a guardare 'Maciste all'inferno' - scopriva la magia del grande schermo, il saluto più dolce e spontaneo era stato un grido, a risuonare nel silenzio: 'vai, Federico'. Adesso la sua città - che nel frattempo ha dedicato al regista un 'museo diffuso', il 'Fellini Museum' che si snoda tra il quattrocentesco Castel Sismondo ideato tra gli altri dal Brunelleschi; Piazza Malatesta e il Palazzo del Fulgor - si appresta a celebrare un caleidoscopio di emozioni: il trentennale della morte di Fellini, appunto; i 60 anni dall'uscita nelle sale di '8 1/2'; i 70 anni dal debutto de 'I Vitelloni', i 40 anni de 'E la Nave va', unico film del cineasta presentato in anteprima a Rimini alla sua presenza e soprattutto, i 50 anni di 'Amarcord'.

Forse la pellicola più amata dal pubblico, capace di stregare i giurati dell'Academy con un nonno che parla in dialetto e si perde nella nebbia e quella espressione tutta romagnola 'Amarcord', 'Io mi ricordo', finita pure sui vocabolari e sulla Treccani a indicare "il ricordo, la rievocazione nostalgica del passato" e divenuta, non senza una vena di ironia, di uso comune nella vita di tutti i giorni.

E nel segno del regista, a Gambettola - a un 'tiro di schioppo' da Rimini, nel Cesenate - è da poco tornata a nuova vita 'Casa Fellini', casolare di campagna cui vissero i nonni di Federico e dove lui stesso trascorse parte dell'infanzia. Rinata come 'bottega culturale' e residenza dedicata alle arti del Cinema, del Circo e del Teatro. (ANSA).