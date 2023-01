A Massimo Dapporto il premio Vocalia/Anime doppio

(ANSA) - MANIAGO, 04 GEN - Sarà Massimo Dapporto, il grande attore e doppiatore italiano, a ricevere, martedì 10 gennaio, al Teatro Verdi di Maniago (Pordenone), il Premio "Vocalia/Anime doppie", seconda edizione del riconoscimento destinato ai doppiatori che in carriera si siano distinti per la qualità del loro lavoro.

Il premio è legato al festival musicale Vocalia, promosso dal Comune di Maniago, che attraverso un progetto di formazione, destinato agli studenti del locale liceo linguistico Torricelli, esplora una peculiare declinazione dello strumento vocale, vera e propria eccellenza del made in Italy: il doppiaggio cinematografico. Assegnato nel 2019 a Leo Gullotta, sospeso nei due anni successivi per motivi legati all'emergenza Covid, ritorna quest'anno e poiché il lavoro che stanno portando avanti gli studenti si rivolge all'uso della voce nel comico - con un particolare focus sul cartone animato - la scelta è caduta su Massimo Dapporto. "Oltre alla prestigiosa carriera di attore caratterizzata da rara versatilità e attestata da memorabili successi - si legge nella motivazione del premio - rappresenta un riferimento unico nel campo del doppiaggio per il cinema di animazione, per le spiccate capacità tecniche e interpretative nella caratterizzazione dei personaggi cui ha prestato la propria voce con credibilità, spessore, esemplare senso della misura, senza cedere a esagerazioni ed eccessi. Ne sia esempio su tutti l'impeccabile doppiaggio del personaggio Buzz Lightyear nella quadrilogia di Toy Story". (ANSA).