Incassi, Avatar senza rivali anche a Capodanno

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Weekend di Capodanno ricchissimo a box office italiano con Avatar 2 protagonista, con un incasso da 5 milioni, e Il grande giorno, il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ben oltre il milione e mezzo.

Come da previsione il fine settimana che ha traghettato nel 2023 - nonostante gli incassi ridotti di sabato 31 dicembre - ha registrato dati importanti: in quattro giorni l'incasso complessivo è stato 10.3 milioni di euro, con 1.3 milioni di ticket staccati (fonte Cinetel).

Il 50% degli incassi totali è stato monopolizzato, chiaramente, da Avatar: La via dell'acqua, che nei quattro giorni ha portato a casa 5.03 milioni di euro, con 1.5 milioni incassati solo nella giornata del 1° gennaio, caduta di domenica. Complessivamente il blockbuster di James Cameron ha raccolto finora 29.1 milioni di euro, e tra oggi e domani potrebbe superare i 30.3 milioni di euro finali di Avangers: Endgame.

Seconda posizione per Il grande giorno, che in quattro giorni ha raccolto 1.6 milioni di euro, salendo quindi a 4.8 milioni di euro: a Capodanno è sceso al terzo posto con mezzo milione di euro.

Terza posizione nel weekend per Le otto montagne, che incassa 888 mila euro e sale a 2.24 milioni. Quarta posizione invece per Tre di troppo: la commedia di Fabio de Luigi è uscita domenica, quando ha incassato 707 mila euro debuttando al secondo posto, sopra Il grande giorno. Il film della premiata ditta Aldo, Giovanni e Giacomo ha incassato altri 1.64 milioni di euro al secondo posto, per un totale di 4.85 milioni.

Al quinto posto Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio, che ha incassato altri 579 mila euro (totale 4.16 milioni). (ANSA).