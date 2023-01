I 50enni nel 2023 e la carica degli anta che non ti aspetti

Dal traguardo dei 50 anni di Luisa Ranieri ai 60 di Brad Pitt: il peso del tempo sembra attenuato nei volti dei numerosissimi personaggi celebri che nel 2023 aggiungono uno zero al loro compleanno. Anche di grande peso, come i ben 90 che compie la ancor scoppiettante Sandra Milo l'11 marzo.

Ma partiamo dalle star che raggiungono il mezzo secolo nel nuovo anno. C'è appunto Luisa Ranieri, che sta per tornare in tv con la nuova serie di Lolita Lobosco, dall'8 gennaio su Rai1, che li compie il 16 dicembre. O Eva Herzigova, top model che fa 50 anni il 10 marzo come la sua compagna di passerelle Heidi Klum, che li raggiunge il primo giugno. Tra le celebrità di casa nostra che toccano il traguardo ci sono Rula Jebreal (il 24 aprile), Adriana Volpe (il 31 maggio) e ancora Geppi Cucciari (il 18 agosto) che sicuramente la prenderà a ridere, e Ilaria D'Amico (il 30 agosto). Chiudono l'anno magnifico Filippa Lagerback, 50 il 21 settembre, Ines Sastre (il 21 novembre) e Paola Cortellesi (il 24 novembre).

Non solo donne ovviamente, ai 50 anni arrivano nel 2023 alcuni volti inconfondibili della nostra tv come Alessandro Preziosi (il 19 aprile), Giorgio Pasotti (il 22 giugno) e Salvo Sottile 50 anni (il 31 gennaio). Compie 50 anni nel 2023 anche Monica Lewinsky: il 23 luglio.

Ma forse più sorprendenti sono i sessantenni del 2023, a partire da Brad Pitt appunto che li compie il 18 dicembre. Prima di lui Johnny Depp, che arriva ai 60 il 9 giugno accompagnato dalla scia di polemiche del processo che lo ha visto contrapposto all'ex moglie Amber Head. Speriamo nel 2023 si torni a parlare di cinema per lui che per ora annuncia una tournee con i suoi Hollywood Vampire.

Sulle scene 60 anni per Claudio Amendola (il 16 febbraio), che dovrebbe tornare già a gennaio con la nuova serie che lo vede protagonista, Il Patriarca, stavolta su Mediaset. Marco Giallini, 60 anni il 4 aprile, sarà a marzo su Rai2 con la quinta serie di Rocco Schiavone. Non si sa invece se rivedremo in qualche forma Susanna Messaggio, da tempo lontana dalla tv, che 60 anni li compie già il 30 gennaio. Vedremo sicuramente Luca Laurenti, 60 anni il 29 aprile, che dal 9 gennaio sarà ad Avanti un altro su Canale 5, compagno, spalla, anima e cuore di Paolo Bonolis.

Sei decadi di capolavori da collezionare con Quentin Tarantino, che compie 60 anni il 27 marzo e che per il 2023 si dedicherà ad una serie tv in otto episodi che ha anche scritto, e di cui ovviamente sarà il regista. Sabina Guzzanti festeggia i 60 anni a teatro con Le verdi colline dell'Africa: il 25 luglio il compleanno. Eros Ramazzotti invece ci arriva sicuramente da nonno, visto che Aurora è felicemente con il pancione: papà-nonno, li festeggerà cantando con il nipotino il 28 ottobre. Sessant'anni in musica anche per Biagio Antonacci il 9 novembre, anticipato di qualche giorno da Antonella Elia.

Sessanta anni anche per Antonella Clerici che li raggiungerà il 6 dicembre. Non parliamo poi dei settantenni del 2023 tra cui spiccano Simona Izzo (il 22 aprile), Pierce Brosnan (il 16 maggio), Ron (il 13 agosto), Sergio Castellitto (il 18 agosto), Nanni Moretti (il 19 agosto); Eleonora Giorgi (il 21 ottobre); Lello Arena (il 1 novembre). Chiudono la meraviglia dei 70 Kim Basinger l'8 dicembre e John Malkovich il 9 dicembre.