Capri Hollywood, a Napoli gran finale con Cavani e Placido

(ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - La festa del cinema internazionale "Capri Hollywood" 27/a edizione si chiude la sera del 2 gennaio al Teatro Mercadante di Napoli con un gala ricco di protagonisti del cinema italiano e con loro il regista Terry Gilliam.

La regista Liliana Cavani, alla vigilia dei suoi novant'anni, Franco Nero, Michele Placido ("L'ombra di Caravaggio" è acclamato in questi giorni anche in Francia), Aldo Signoretti, che ha curato il trucco per il film "Elvis" di Baz Luhrmann probabile protagonista agli Oscar, i musicisti Red Canzian ed Eugenio Bennato, sono alcuni tra i protagonisti dell'evento promosso dall'Istituto Capri Nel Mondo. Ci saranno i premi Oscar Alessandro Bertolazzi e Gianni Quaranta, gli attori Remo Girone e Victoria Zinny, Andrea Scarduzio ("Equalizer 3" con Denzel Washington), Lina Sastri e Massimiliano Gallo; Federica Luna Vincenti.

Il festival è ideato e prodotto da Pascal Vicedomini col sostegno del Mic e della Regione Campania e la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Terna, Givova, Isaia. Tra le autorità, attesi i sottosegretari alla Cultura Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi, l'assessore al turismo della Regione Campania Felice Casucci e il sindaco di Napoli e della città metripolitana Gaetano Manfredi.

"Siamo orgogliosi di ospitare un parterre di così alto profilo soprattutto italiano a conclusione di una manifestazione entrata nel cuore del cinema mondiale che, per ovvi motivi di opportunità, si è concentrata quest'anno sulla valorizzazione dei nostri giovani talenti e soprattutto nel portare messaggi di amore pace e solidarietà a quanti in questo periodo stanno soffrendo. Il dovere di noi organizzatori di grandi eventi - sottolinea Vicedomini - è valorizzare i talenti, ma non dimenticare i drammi che non ci lasciano dormire tranquilli e soprattutto che non ci lasciano creare, con serenità, cultura e spettacolo per formare le nuove generazioni".

Prossimo appuntamento, l'evento gemello "Los Angeles Italia" (5 -11 marzo), alla vigilia degli Oscar, dove il festival del cinema italiano è protagonista da 19 anni. (ANSA).