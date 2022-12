Nuova gaffe di Whoopi Goldberg sull'Olocausto

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - Nuova gaffe sull'Olocausto e Whoopi Goldberg è costretta a a scusarsi. In una intervista al 'Sunday Times' l'attrice premio Oscar per 'Ghost' ha affermato che lo sterminio di milioni di persone sotto il regime nazista non fu "originariamente una questione di razza".

E' la seconda volta quest'anno che la 67enne Goldberg scatena l'ira delle organizzazioni ebraiche e le critiche degli storici con commenti erronei e offensivi sul massacro di massa di sei milioni di ebrei europei prima e durante la seconda guerra mondiale. Anche in gennaio la comica aveva detto che l'Olocausto non era un fatto di razza ma una questione "tra bianchi".

"Ricordatevi chi hanno ammazzato per primi. Non ammazzavano per via della razza, ma gente che consideravano difettosa mentalmente. Poi presero quella decisione", è tornata alla carica la Goldberg con il domenicale britannico che l'aveva intervistata in vista dell'uscita del nuovo film 'Till'. E al giornalista che le obiettava che "i nazisti misuravano la testa e il naso degli ebrei per dimostrare che erano di una razza distinta", l'attrice afro-americana ha replicato che "lo facevano anche con i neri. Ma questo non cambia il fatto che non puoi individuare un ebreo per strada. Puoi individuare me, ma non loro. Questo è quanto volevo dire".

Sono passate poche ore dalla pubblicazione dell'intervista e Whoopi è stata costretta a fare mea culpa: "Non ho mai voluto che si pensasse che raddoppiavo commenti offensivi, soprattutto dopo aver parlato con rabbini e vecchi amici che mi hanno fatto capire", ha detto la prima donna e la prima persona di colore ad aver condotto gli Oscar, ammettendo di "avere ancora molto da imparare" ma sottolineando che "il suo sostegno per la comunità ebraica non ha mai vacillato e non vacillerà mai". (ANSA).