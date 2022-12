A Capri - Hollywood la banda dell'Esercito e lo Spiderman ligure

(ANSA) - CAPRI, 26 DIC - La 27esima edizione di 'Capri, Hollywood - The International Film Festival' si aprirà ufficialmente domani alle 16 in Piazzetta nel segno della solidarietà, con la banda dell'Esercito Italiano, premiata con il Capri Humanitarian Award per la divulgazione della musica italiana nelle sue missione di pace. ci sarà anche Mattia Villardita, il giovane portuale ligure, volontario al servizio dei bambini negli ospedali con il suo costume di 'Spider-man' a ricevere gli onori del pubblico insieme al giornalista d'inchiesta e reporter di guerra Daniele Piervincenzi. E poi il regista Roberto Burchielli, artefice del documentario "La bellezza perduta: Siria" (protagonista Raoul Bova). Nel corso della cerimonia, in programma anche un affettuoso omaggio a Peppino di Capri, artista simbolo dell'isola azzurra, in questi giorni convalescente.

Partite già nella giornata di Santo Stefano le proiezioni gratuite tra l'Auditorium di Capri e il Cinema Paradiso di Anacapri (70, fino la 2 gennaio), il festival può essere seguito anche sulle piattaforme Mymovies.it e l'americana Eventive.org (160 proiezioni digitali).

L'evento organizzato dall'Istituto Capri nel Mondo è promosso col sostegno del MiC (Dg Cinema), della Regione Campania con il patrocinio della Croce Rossa Italiana, Nuovo Imaie e l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito caprihollywood.com (ANSA).