L'amministrazione Biden riabilita Oppenheimer

L'amministrazione Biden ha riabilitato Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica durante la Seconda Guerra mondiale che all'apice del maccartismo fu sospettato di essere una spia dell'Unione Sovietica. La Segretaria all'Energia Jennifer Granholm ha annullato la decisione dei suoi predecessori che a meta' anni Cinquanta privarono dell'accesso ai segreti di stato lo scienziato ora al centro del nuovo atteso film di Christopher Nolan. La punizione inflitta nel 1954 a Oppenheimer da parte della Commissione per l'Energia Atomica dopo 19 giorni di udienze segrete segno' un umiliante epilogo per la carriera dello scienziato. Fu pero' il frutto di un "processo viziato" in violazione dei regolamenti della stessa agenzia, ha stabilito ora la Grenholm revocando la decisione. Oppenheimer era nato nel 1904 a New York in una ricca famiglia di origine ebraica. Quando, dopo la presa del potere di Hitler, l'America divenne un luogo di rifugio di scienziati ebrei dall'Europa, il fisico fece parte di gruppi con simpatie di sinistra ma non divenne mai membro del partito comunista americano come furono invece il fratello, la moglie e una ex fidanzata. Gli storici reclamavano da tempo che la "macchia nera" sulla reputazione di Oppenheimer venisse rimossa. Kai Bird, coautore con Martin Sherwin di 'American Prometheus', la biografia premio Pulitzer dello scienziato da cui Nolan ha tratto il film, si e' detto "sopraffatto dall'emozione" ma anche felice perche' adesso "gli studenti di storia americana potranno leggere l'ultimo capitolo e vedere che quel che fu fatto a Oppenheimer non fu l'ultima parola". Secondo la Granholm, "piu' passava il tempo, piu' prove emergevano sul fatto che Oppenheimer fosse stato vittima di un'ingiustizia, mentre le prove del suo amore e della sua lealta' verso il Paese venivano confermate".

Il film di Nolan e' il primo del regista di 'Dunkirk' dopo 'Tenet' del 2020. Con Cillian Murphy, famoso per il ruolo nella serie della Bbc 'Peaky Blinders', ma anche per parti in 'Dunkirk', 'Inception', 'Dark Knight' e 'Breakfast on Pluto', nel ruolo del protagonista, OPPENHEIMER uscira' da Universal nelle sale in Italia il 20 luglio 2023 (21 luglio in Usa) e il primo trailer, che mostra sequenze girate in bianco e nero e in Imax, e' stato diffuso questa settimana nelle sale. Stellare il cast con Emily Blunt nella parte della moglie del fisico, Matt Damon e Robert Downey Jr. rispettivamente il generale che diresse il Progetto Manhattan e il capo della Atomic Energy Commission. E poi Florence Pugh, l'amante dello scienziato, Gary Oldman nei panni del presidente Harry Truman, piu' Jack Quaid e Rami Malek, i cui personaggi non sono ancora stati rivelati.