Capri-Hollywood, si accende l'isola del cinema

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - Oltre sessanta ospiti, 230 proiezioni tra anteprime e rassegne, Capri torna l'isola del cinema internazionale: dal 26 dicembre al via la 27 esima edizione di "Capri, Hollywood - The International FilmFestival" con dediche speciali a Peppino di Capri e alla regista Liliana Cavani (90 anni il 12 gennaio) che sarà protagonista della serata conclusiva al Teatro Mercadante di Napoli il 2 gennaio.

L'evento organizzato dall'Istituto Capri nel Mondo è promosso col sostegno del MiC (Dg Cinema), della Regione Campania con il patrocinio della Croce Rossa Italiana, Nuovo Imaie e l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. "In un anno decisamente delicato- spiega il produttore e fondatore Pascal Vicedomini - Capri Hollywood 2022 vuole proporre una formula diversa: sarà infatti un festival sobrio, intenso, impegnato. Ecco perché il sottotitolo scelto è 'Cinema, amore e solidarietà'". Le proiezioni saranno tutte gratuite e si terranno tra l'Auditorium di Capri e il Cinema Paradiso di Anacapri (70), sulle piattaforme Mymovies.it e Eventive.org (160 proiezioni digitali). Apertura ufficiale martedì 27 dicembre (ore16) con la Premiazione della Banda dell'Esercito Italiano che riceverà il Capri Humanitarian Award. Terry Gilliam è chairman 2022, Noa presidente onorario insieme a Tony Renis, tra gli ospiti internazionali Bobby Moresco e Frank Grillo (Lamborghini), Jerzy Skolimowski, Bille August. Tra gli italiani premiati: Michele Placido, Mario Martone, Luca Barbareschi. (ANSA).