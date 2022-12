Kurylenko e Keitel in Paradox Effect, ciak a Bari a gennaio

Partiranno a gennaio a Bari le riprese di Paradox Effect, un film d'azione con protagonisti Olga Kurylenko e Harvey Keitel. ILBE, Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, società di produzione gestita da Andrea Iervolino e Monika Bacardi, annuncia la produzione del film diretto da Scott Weintrob e scritto da Samuel Bartlett, Andrea Iervolino e Ferdinando Dell'Omo.

Red Sea Media si occuperà della vendita del film e della distribuzione internazionale.

Andrea Iervolino, fondatore di ILBE, sceneggiatore e produttore del film, ha dichiarato: "È emozionante per me annunciare l'ingresso di due star internazionali come Harvey e Olga, nonché l'avvio di un progetto che vede il coinvolgimento di Richard Salvatore nella squadra ILBE. Un risultato che conferma la volontà di riuscire sempre a raccontare storie avvincenti attraverso attori di riferimento per il mondo cinematografico.

Paradox effect vuole infatti tenere il pubblico con il fiato sospeso, dall'inizio alla fine e con questo cast le premesse non potranno che essere rispettate.

Una donna (Kurylenko) è costretta ad affrontare un pericoloso boss (Keitel) che ha rapito la sua giovane figlia e la tiene in ostaggio per il riscatto. La donna fa squadra con un agente corrotto dell'Interpol, il cui figlio è anch'esso tenuto in ostaggio, per truffare vari criminali e con i soldi ricavati, riuscire a salvare la bambina. In un'ora di tempo dovranno riuscire a salvare le loro famiglie dall'ira di Keitel. (ANSA).