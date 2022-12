Casa del Cinema, gestione affidata a Fondazione Cinema per Roma

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Dal 2023, Roma Capitale affiderà la gestione della Casa del Cinema alla Fondazione Cinema per Roma.

La nuova linea editoriale, curata dal Presidente Gian Luca Farinelli e dalla Direttrice Artistica Paola Malanga, sarà presentata ufficialmente a febbraio, con inizio delle attività nel mese di marzo, dopo una serie di interventi di restyling della struttura e un rinnovamento dell'infrastruttura tecnologica che verranno realizzati nei primi mesi del 2023. La Fondazione Cinema per Roma annuncia inoltre le date della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 18 al 29 ottobre 2023. La manifestazione avrà dunque un giorno in più di programmazione, attestandosi sulla durata di altri celebri festival internazionali come quello di Cannes.

