Le fate ignoranti serie di stagione per il Morandini

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Foto di gruppo nella copertina de Il Morandini 2023: ci sono Ferzan Ozptek e i protagonisti dell'edizione tv de LE FATE IGNORANTI, rivisitazione del successo cinematografico del 2001, in posa sulla prima pagina del fascicolo di aggiornamento allegato al dizionario dei film e delle serie televisive (Zanichelli) che ha il nome di Morando Morandini, decano dei critici cinematografici scomparso nel 2015 ed è portato avanti da Laura e Luisa Morandini, moglie e figlia.

Quest'anno, quindi, la bibbia dei cinefili dedica la copertina a una serie tv. Quattro degli otto episodi sono stati diretti da Gianluca Mazzella.

Nell'immagine compaiono in primo piano insieme al regista: Ambra Angiolini, Burak Deniz, Cristiana Capotondi, Anna Ferzetti, Paola Minaccioni, Eduardo Scarpetta, Carla Signoris. Venendo ai film, ecco i giudizi critici (le famose stelle) alle pellicole dell'ultima stagione cinematografica. Quattro stelle a ESTERNO NOTTE, ultimo lavoro di Marco Bellocchio che è passato anche in tv in 6 capitoli ("Uno straordinario Gifuni rende il personaggio Moro in modo quasi inquietante - si legge sulla scheda del dizionario - Bene tutti gli interpreti, spicca Margherita Buy, un'intensa e dignitosa Eleonora Moro"). Sul podio (sempre 4 stelle) anche ENNIO, il documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato al maestro Morricone. L'aggiornamento 2023 contiene oltre 250 film usciti sul mercato italiano dall'estate 2021 fino all'estate 2022 e oltre 150 schede nuove sulle serie televisive e film della Mostra del cinema di Venezia 2022. In totale il dizionario comprende: 16 000 su carta, 1400 serie tv, (nelle versione digitale ci sono altre 10mila pellicole in più e 950 cortometraggi). Quattro stelle anche per ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo e tra le produzioni internazionali per "BELFAST" di Kenneth Branagh. Quattro stelle anche a ELVIS di Buz Luhrmann.

Non convince invece Sorrentino con "E' STATA LA MANO DI DIO".

Poco convincenti anche: LA SCUOLA CATTOLICA (1,1/2 stelle) di Stefano Mordini ("Pornografia della violenza. Disturbante"); HOUSE OF GUCCI di Ridley Scott, 2 stelle nonostante una "camaleontica" Lady Gaga. (ANSA).