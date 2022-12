Ritorno al presente, storia di amicizia e rancore

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Ieri sera presso il cinema Caravaggio si è svolta la proiezione del film Ritorno al presente prodotto da Chiara Peritore e Maria Rita Tuccio per Variety distribution per la regia di Toni Fornari e Andrea Maia. Protagonisti, Stefano Fresi, Simone Montedoro, Luca Angeletti, Ilaria Spada e Augusto Fornari. Una storia di amicizia, rancore, dolori che negli anni tenuti dentro nel cuore di ognuno dei protagonisti escono in maniera esplosiva durante tutto il film , condito da un'amara comicità che ha emozionato e fatto sorridere la gente in sala. Storia di un'amnesia che diventa rivelatrice di sentimenti profondi. Tra gli attori non protagonisti Emanuela Fresi, Marco Mazzoli e Roberto Nobile, straordinario attore che ci ha lasciato da poco.

Il film è disponibile sulla piattaforma Prime Video. (ANSA).