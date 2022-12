Martone e gli altri stranieri in corsa agli Oscar

Per 'Nostalgia' di Mario Martone la corsa agli Oscar incontra il primo banco di prova: il film girato nella Napoli del Rione Sanita' che l'Italia ha candidato alla statuetta per il miglior film internazionale saprà domani se è entrato nella short list dei migliori 15 film prodotti fuori dagli Stati Uniti (e girati in una lingua che non è al 50% l'inglese) da cui verrà poi scelta l'ambita cinquina finale.

La corsa quest'anno è particolarmente agguerrita e l'ingresso nella shortlist non è scontato: 92 paesi hanno presentato candidature, tra questi l'Uganda per la prima volta. Contro la saga di Felice Lasca che sente il richiamo di casa dopo 30 anni passati in Egitto corrono film premiati in Europa come 'Close' del belga Lucas Dhont Grand Prix a Cannes, 'Holy Spider' del danese Ali Abbasi, lo spagnolo 'Alcarras' (Orso d'Oro a Berlino) e il 'Corsetto dell'Imperatrice' dell'austriaca Marie Kreutzer.

"E' la proposta più forte degli ultimi anni", ha scritto 'Variety' estrapolando dal totale dei titoli giudicati 'papabili' anche il polacco 'EO' che a Cannes ha vinto il premio della giuria, il francese 'Saint Omer' di Alice Diop con ben due riconoscimenti a Venezia 79 tra cui il Leone d''argento, e il remake tedesco per Netflix 'Tutto e' tranquillo sul fronte occidentale'.

'Nostalgia' arriva alla sfida con i cinque Nastri d'Argento conquistati a Cannes tra cui miglior regia, attore protagonista (Favino) e non protagonista (Tommaso Ragno e Francesco Di Leva, questi ultimi nei panni dell'amico camorrista Oreste e del sacerdote della Sanità strappa i giovani dalla camorra). La cinquina finale sarà annunciata il 24 gennaio, l'Oscar il 12 marzo. Negli Usa il film di Martone è stato ben ricevuto dalla critica: per Guy Lodge di 'Variety' è il "meglio riuscito degli ultimi anni" per il prolifico regista di 'L'Amore Molesto'.

Ciò nonostante, dopo esser stato escluso dagli European Film Awards (era candidato Pierfrancesco Favino nel ruolo del protagonista), l'ultima fatica dell'italiano non e' entrata nelle nomination per i Golden Globes annunciate la scorsa settimana.

Gli elettori dell'Hollywood Foreign Press Association hanno dato una chance di vincere il 10 gennaio a 'RRR' (che non e' candidato ufficiale dell'India), 'Niente di nuovo sul fronte occidentale', 'Argentina, 1985' che ha debuttato a Venezia, 'Close' e il sudcoreano 'Decision to Leave' di Park Chan-Wok, miglior regista a Cannes.

L'Academy assegna il premio per il miglior film internazionale (si chiamava allora miglior film in lingua straniera) dal 1957: da allora i film europei hanno dominato la piazza vincendo 53 volte, contro cinque vittorie per film dall'Asia, tre ciascuno per Africa e Sud America e uno a testa per Canada e Messico.