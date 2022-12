Mission Impossible 7, Cruise e acrobazia più folle della storia

"E' una cosa che sognavo di fare fin da bambino, ma anche la più pericolosa". Dopo essersi lanciato da un elicottero per ringraziare i fan del successo ottenuto da Top Gun: Maverick, Tom Cruise nel 2023 è atteso nelle sale di tutto il mondo per il 7/o capitolo della sua Mission Impossible.

Il prossimo luglio, infatti, verrà rilasciato il settimo capitolo della saga, intitolato Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte 1. Nel film ci sarà una scena spettacolare che è stata già definita "la più grande acrobazia della storia del cinema". Paramount Pictures ha deciso di diffondere in streaming un lunghissimo video del dietro le quinte di quello che è già il più folle stunt di Mission: Impossible 7.

La clip, della durata di quasi 10 minuti, inizia con un'inquietante ripresa dall'alto di una scogliera a Hellesylt, in Norvegia. Una lunga rampa si incurva sul bordo roccioso, affacciandosi su un profondo precipizio. "Questa è di gran lunga la cosa più pericolosa che abbiamo mai tentato nella mia carriera", dice Cruise. L'attore continua poi a descrivere nei dettagli l'esatta impostazione dell'acrobazia e spiega che questo particolare scenario era in lavorazione da diversi anni.

L'acrobazia è complessa e prevede un inseguimento in moto su una scogliera, che termina con un salto. Tutto questo avviene su alcuni dei terreni più belli del pianeta. La clip si conclude quindi con il tema caratteristico di Mission: Impossible. "Tutto si riduce a una cosa", dice Cruise, "il pubblico".

Scritto e diretto da Christopher McQuarrie, Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte 1 vede nel cast anche Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Esai Morales, Ving Rhames, Rob Delaney, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Henry Czerny, Frederick Schmidt, Yennis Cheung e Anton Valensi. (ANSA).