Incassi, Avatar segna miglior weekend 2022, 10 mln in 5 giorni

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Avatar: La via dell'Acqua, film di James Cameron, mette a segno il miglior weekend al box office italiano del 2022 con 8 milioni 493 mila euro. Nei 5 giorni programmazione l'incasso è stato di 9 milioni 982 mila con 1 milione 132 mila presenze. Impressionante anche la media dell'attesissimo kolossal con Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver: 14.274 euro in 595 sale.

Secondo Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo desiderio che incassa 436 mila per un totale di 2 milioni 486 mila. Sul podio anche la commedia Vicini di Casa, con Claudio Bisio e Vittoria Puccini, che mette via altri 156 mila euro per un totale di 1 milione 496 mila in 20 giorni.

In quarta posizione l'anteprima di The Fabelmans che ha guadagnato 88 mila euro ma con un solo spettacolo di sabato e domenica. (ANSA).