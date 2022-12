Festival di Cannes, l'Iran rilasci subito l'attrice Alidoosti

(ANSA-AFP) - ROMA, 19 DIC - Il Festival di Cannes chiede l'immediato rilascio della pluripremiata attrice Taraneh Alidoosti, arrestata in Iran dopo aver pubblicato immagini che la ritraevano senza il velo hijab e aver sostenuto nei suoi post sui social le proteste innescate dalla morte della 22enne curdo iraniana Mahsa Amini mentre era sotto custodia della polizia morale.

"In segno di solidarietà con la lotta pacifica che sta portando avanti per la libertà e i diritti delle donne, il @Festival_Cannes le estende il suo pieno sostegno", si legge su Twitter.

Alidoosti, 38 anni, considerata una delle attrici più influenti nel Paese, ha recitato in vari film del regista iraniano Asghar Farhadi, tra cui Il cliente, Oscar come miglior film internazionale nel 2017, ed è stata a Cannes a maggio scorso per promuovere il film Leila's Brothers. Il festival "condanna fermamente il suo arresto e chiede il suo rilascio immediato", si legge ancora nel tweet.

Un portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato di essere "seriamente preoccupato" per l'arresto di Alidoosti "per aver semplicemente espresso le sue opinioni sulle proteste in corso e in particolare sull'esecuzione di Mohsen Shekari, il primo manifestante ad essere giustiziato nel contesto delle manifestazioni". Anche il gruppo pop britannico dei Pet Shop Boys ha twittato sul caso: "Il governo fascista iraniano ha recentemente giustiziato i manifestanti che Taraneh ha condannato". (ANSA-AFP).