Borghi e Marinelli, la nostra amicizia regalo di vita

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il gioco di parole viene facile: per sfidare Avatar - La via dell'acqua, appena uscito e già record al box office con 10 milioni e mezzo in cinque giorni, non basta una ma ci si prova con LE OTTO MONTAGNE. Il film passato in concorso a Cannes (da dove è uscito con il premio della giuria), diretto dalla coppia Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, "è stato gelosamente custodito per Natale", ha detto Massimiliano Orfei, ad Vision, "convinti che sia la controprogrammazione giusta per Avatar e infatti lo lanciamo come film delle feste in oltre 400 sale". Dal 22 dicembre Luca Marinelli e Alessandro Borghi saranno sul grande schermo in questa che è soprattutto una storia di amicizia alla prova della vita e del tempo. "La stessa che - ha detto Borghi - da 7 anni ci lega profondamente. Ritrovarci a lavorare insieme è stato il più grande regalo". La base di Le otto montagne è letteraria, il romanzo premio Strega 2017 di Paolo Cognetti (Einaudi) ma l'esperienza è reale.

"Il segreto di questo film - ha proseguito Borghi - è che in quei posti in vetta abbiamo girato per davvero, non abbiamo dovuto simulare le emozioni ma siamo stati investiti da quelle emozioni". I registi per due anni, con la guida di Cognetti, hanno vissuto in Valle d'Aosta, a 2mila metri e più e li hanno fatto le riprese costruendo una vera casa in cima, cuore della storia, essenziale e per questo anche autentica, profonda, ancestrale. E' l'amicizia tra due bambini d'estate, proseguita da adolescenti e poi da adulti, che leghera' per sempre il montanaro Bruno (Alessandro Borghi) e il cittadino Pietro (Luca Marinelli) che su quelle vette va e viene cercando di trovare un posto nel mondo.

Per Borghi e Marinelli ora c'è la serialità, entrambi con due personaggi reali: il primo sta interpretando per Netflix Rocco Siffredi in SUPERSEX, mentre il secondo è Benito Mussolini in M.

IL FIGLIO DEL SECOLO per Sky dal romanzo di Scurati. Le otto montagne è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside (Gruppo Fremantle), è una produzione Wildside, Rufus, Menuetto, Pyramide Productions, Vision Distribution, realizzata in collaborazione con Elastic, in collaborazione con Sky e in collaborazione con Prime Video. (ANSA).