Arriva al cinema film di Brera 'Peregrin and the Giant Fish'

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Testimonia lo struggente desiderio di un mondo e di un futuro migliori il film di Natale della Pinacoteca di Brera, 'Peregrin and the Giant Fish', tratto dal libro 'Die Fischreise - Il viaggio sul pesce' scritto e disegnato da Tom Seidmann-Freud, nipote del fondatore della psicoanalisi.

Grazie alla musica di Andrea Melis, al testo del direttore della Pinacoteca James M. Bradburne, alla regia di Francesco Fei e alle marionette della Compagnia Carlo Colla & Figli, il libro pubblicato nel 1923 arriva dal 26 dicembre per la prima volta sul grande schermo, nelle sale milanesi del circuito Anteo.

Il libro narra la storia di Peregrin, che in una terra in rovina si addormenta sognando di essere trasportato su un'isola lontana da un pesce rosso gigante. Raggiungerà un'isola utopica, dove il denaro è sconosciuto, tutti ricevono ciò di cui hanno bisogno e lavorano insieme per il bene comune. Purtroppo, quando si risveglia, si accorge che il mondo è ancora imperfetto come prima: un testo, scritto dopo la prima guerra mondiale e il crollo dell'impero austro-ungarico, che è attuale oggi così come lo era allora.

Per l'opera, che dal 30 dicembre sarà disponibile su BreraPlus, canale streaming della Pinacoteca di Brera, la Compagnia Carlo Colla & Figli ha creato nuove marionette secondo lo stile d'avanguardia di inizio Novecento, mentre il collettivo Libri Finti Clandestini ha realizzato e trattato le scenografie quasi fossero un libro pop-up. (ANSA).