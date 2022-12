Una via di Ravenna per Tonino Guerra, accanto al 'Deserto rosso'

(ANSA) - RAVENNA, 16 DIC - Ravenna avrà una via intitolata a Tonino Guerra, scomparso nel 2012 a 92 anni. Al poeta, scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e artista di Santarcangelo di Romagna, insignito della cittadinanza onoraria dall'amministrazione comunale ravennate il 2 luglio 2003, sarà dedicata una strada a fianco del giardino denominato "Il deserto rosso", titolo del film ambientato a Ravenna, diretto da Michelangelo Antonioni e sceneggiato assieme a Tonino Guerra, che vinse il Leone d'oro come miglior film al Festival di Venezia nel 1964.

La cerimonia di intitolazione si svolgerà venerdì 23 dicembre alle 11 alla presenza del sindaco Michele de Pascale e della moglie di Tonino Guerra, Lora Kreindlina. La targa toponomastica riporta anche una delle poesie più note, 'La Farfàla', che fa parte della sua prima raccolta 'I Scarabocc' (Gli scarabocchi).

Furono scritte nel periodo di detenzione, nel campo di lavoro di Troisdorf (Germania), nel 1944 e pubblicate nel 1946 con la prefazione di Carlo Bo: "Contento, proprio contento/ sono stato molte volte nella vita/ ma più di tutte/ quando mi hanno liberato in Germania/ che mi sono messo a guardare una farfalla/ senza la voglia di mangiarla". (ANSA).