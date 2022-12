The Fabelmans, quando Spielberg decise di fare il regista

Ritratto intimo e coinvolgente di un’infanzia nell’America del ‘900, The Fabelmans di Steven Spielberg, ripercorre gli eventi che hanno scandito la vita e la carriera del filmmaker. Questo racconto di formazione, incentrato sul desiderio di un ragazzo di riuscire a realizzare i propri sogni, ha un’eco universale nella sua esplorazione di temi quali l’amore, l’ambizione artistica, il sacrificio, nonché di quei segreti inconfessabili che consentono di fare luce su sé stessi e sui propri cari, con chiarezza ed empatia.

Sammy Fabelman (GABRIEL LaBELLE, The Predator, American Gigolo la serie) è appassionato di cinematografia, un interesse alimentato in lui anche da sua madre Mitzi (MICHELLE WILLIAMS, candidata a quattro Academy Award®), donna dalla spiccata vena artistica. Suo padre Burt (PAUL DANO, The Batman, Il petroliere), è invece un uomo di scienza dalla brillante carriera che, pur non opponendosi alle aspirazioni del figlio, le considera alla stregua di un hobby.

Nel corso degli anni, Sammy continuerà a documentare le vicende della sua famiglia, girando film amatoriali sempre più elaborati, interpretati da sua sorella e dai suoi amici. A 16 anni è già un acuto osservatore e narratore della sua realtà familiare, ma quando i suoi si trasferiscono altrove, Sammy scoprirà una verità sconvolgente che riguarda sua madre e che cambierà per sempre il suo rapporto con lei, con ripercussioni sul suo futuro e su quello dell’intera famiglia.

Nel cast di The Fabelmans anche SETH ROGEN (Steve Jobs, The Disaster Artist) nel ruolo di Bennie Loewy, il migliore amico di Burt Fabelman, nonché “zio” adottivo dei ragazzi Fabelman, e l’attore nominato agli Academy Award® JUDD HIRSCH (Diamanti grezzi, Gente comune) nel ruolo di Boris, l’accattivante prozio di Sammy.

Il cast comprende inoltre l’attrice candidata agli Oscar® JEANNIE BERLIN (Il rompicuori, Vizio di forma) nei panni di Hadassah Fabelman, la nonna paterna di Sammy; JULIA BUTTERS (C’era una volta a... Hollywood, 13 Hours) nel ruolo di Reggie, la sorella di Sammy; ROBIN BARTLETT (Stregata dalla luna, Conta su di me) nella parte di Tina Schildkraut, la nonna materna di Sammy e KEELEY KARSTEN (Serie TV Hunters, Ho vissuto con un killer) nei panni di Natalie, l’altra sorella di Sammy.

The Fabelmans è diretto da STEVEN SPIELBERG e scritto da Spielberg in collaborazione con il commediografo vincitore del Pulitzer TONY KUSHNER (la miniserie Angels in America; il musical Caroline, or Change), che ha ottenuto nomination agli Oscar® per le sceneggiature dei film Lincoln e Munich, diretti da Spielberg.