Jane Fonda, il cancro è in remissione

(ANSA) - NEW YORK, 16 DIC - Tre mesi dopo aver annunciato la diagnosi di una forma "molto curabile" di linfoma non Hodgkin, Jane Fonda rassicura i suoi fan. Il cancro che l'ha colpita è entrato in remissione e l'attrice ed ex guru del fitness non deve più sottoporsi a cicli di chemioterapia. "Mi sento così fortunata", ha detto la due volte premio Oscar per 'Una squillo per l'ispettore Klute' e 'Tornando a Casa' ringraziando i suoi ammiratori "per tutti pensieri positivi e tutte le preghiere che senza dubbio hanno avuto una parte nell'arrivare a questa buona notizia". Jane Fonda, che il 21 dicembre compirà 85 anni, ha rivelato che i primi quattro cicli di terapia sono stati "relativamente facili", ma che gli ultimi due l'avevano lasciata veramente esausta. L'ex 'Hanoi Jane', celebre oltre che per i suoi ruoli a Hollywood anche per le molte militanze, ha cominciato a sentirsi meglio appena in tempo per riprendere la sua partecipazione ai 'Fridays for Climate' sui gradini del Capitol di Washington.

L'attivismo per il clima è l'ultima attività filantropica in una vita caratterizzata da mille trasformazioni: da diva sexy di Hollywood in Barbarella a pasionaria pacifista contro la guerra nel Vietnam, regina dell'aerobica, moglie devota del miliardario Ted Turner, poi anche predicatrice del Vangelo e del sesso sicuro. Si è scoperto adesso il suo ruolo da collezionista e patrona delle arti. Jane - annuncia l'Hollywood Reporter - ha messo in vendita da Christie's una raccolta di opere di Thornton Dial, un artista autodidatta di cui è stata negli anni una grande sostenitrice. La raccolta passerà sotto il martello del battitore il 18 gennaio nel corso di una giornata dedicata dalla casa d'aste alla folk art. (ANSA).