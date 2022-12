Musica e cinema ricordano John Belushi a Rimini

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Irriverente icona pop, genio comico, esempio di una vita al massimo bruciata troppo presto. Sarà dedicata a John Belushi la serata di musica e cinema al Fulgor di Rimini, martedì 20 dicembre. Alle 21 il concerto tributo di G & The Doctor, Gloria Turrini e Mecco Guidi: partendo dalle radici del blues lasciano contaminare il proprio percorso con altre sonorità, talvolta anche più moderne, di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel, soul e funk degli anni '60 e '70. Il loro viaggio ha toccato tantissime sfumature della musica nera per arrivare, con il nuovo "G and the Doctor", alle "origini" con il blues rurale, il jazz di New Orleans e il Rock n'Roll. A seguire, la proiezione in anteprima del primo documentario autorizzato "Belushi", in lingua originale con sottotitoli in italiano. Testimonianze, interviste, istantanee, immagini inedite a corredare la ricostruzione della vita di John Belushi, che oggi avrebbe 71 anni se non se ne fosse andato nel 1982, a 33 anni, per overdose, dopo una vita condotta al massimo, costellata di grandi successi e drammatici tonfi in carriera.

(ANSA).