Henry Cavill non tornera' nella parte di Superman

DC Studios hanno un nuovo film di 'Superman' in cantiere ma Henry Cavill non tornera' nel ruolo del supereroe del franchise che nel 2013 aveva cambiato la sua carriera: lo ha confermato lo stesso Cavill.

"Ho appena avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran, e la notizia è triste", ha detto l'attore britannico a proposito dei co-direttori degli studi: "Dopo tutto, non tornero' come Superman".

La notizia arriva dopo poche settimane dall'annuncio dello stesso Cavill che sarebbe tornato nella parte di Superman: "Dopo che mi avevano detto di annunciare il mio ritorno, questa notizia non è delle più facili, ma così è la vita. I cambi di guardia avvengono", ha aggiunto ora l'attore. Cavill ha detto che rispetta il fatto che "James e Peter hanno un universo da costruire" e ha fatto i suoi migliori auguri a loro e al resto del team che sara' coinvolto nel nuovo progetto cinematografico.

