Guadagnino onorato al Sundance, premio a "icona internazionale"

(ANSA) - NEW YORK, 15 DIC - Il Sundance Festival onorerà Luca Guadagnino con il suo International Icon Award. Il premio sarà consegnato al regista italiano nella serata inaugurale della rassegna il 19 gennaio a Park City nello Utah.

Il riconoscimento porterà Guadagnino di nuovo al festival dove nel 2018 debuttò con 'I Am Love' con Tilda Swinton. Il regista era poi tornato nello Utah nel 2017 con 'Chiamami col Tuo Nome' con Timothée Chalamet e Armie Hammer, mentre nel 2020 il festival aveva messo in rassegna il documentario 'Truffle Hunters' di cui era stato produttore.

"Il Sundance è sempre stato casa per me", ha commentato Guadagnino ricordando il calore con cui fu accolto 'Chiamami conl Tuo Nome' e come questo gli cambiò la vita: "Non potrei essere più felice di ricevere questo premio". (ANSA).