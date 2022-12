'Everything Everywhere' sbanca nomination premi critica Usa

(ANSA) - NEW YORK, 15 DIC - 'Everything Everywhere All at Once' sbanca le nomination per i premi della critica Usa. Il film con Michelle Yeoh ha ottenuto 14 candidature ai Critics Choice Awards, tra cui quelle per miglior film, miglior commedia, migliore regia e sceneggiatura, migliore attrice protagonista e per i tre attori non protagonisti, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu.

Al secondo posto con 11 nomination 'The Fabelmans' di Steven Spielberg con chance tra l'altro di vincere per la regia e per la sceneggiatura di Spielberg a quattro mani con Tony Kushner.

Candidati anche i membri del cast Michelle Williams, Paul Dano, Judd Hirsch e Gabriel LaBelle.

'Babylon' di Damien Chazelle e il favorito dei Golden Globes 'Gli Spiriti dell'Isola' di Martin McDonagh hanno ottenuto nove candidature a testa mentre 'Elvis' e 'Tar' ne hanno collezionato sette.

Completano la lista dei finalisti per il miglior film 'Avatar: The Way of Water' di James Cameron, 'Glass Onion', l'indiano 'RRR', 'Top Gun: Maverick' e 'Women Talking. (ANSA).