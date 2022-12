De Luigi-Raffaele, una famiglia tutta da ridere

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Anche se a volte i figli sono i più grandi dittatori e produttori di sensi di colpa del mondo, alla fine sono loro che salvano gli adulti. Su questo edificante leit motiv poggia TRE DI TROPPO family-comedy perfetto per il Natale di e con Fabio De Luigi e con Virginia Raffaele. Questa la storia che sarà in sala dal 1 gennaio con Warner Bros Pictures.

Marco (De Luigi) e Giulia (Raffaele) sono una coppia felice che non si fa mancare nulla. Si tiene in forma e gira su una spider d'epoca (una Triumph Tr4 verde inglese).

Magri e sempre in forma, come si deve essere oggi, i due non nascondono troppo il disprezzo per le coppie con figli inevitabilmente vittime di questi piccoli esseri che, come parassiti, consumano tutte le loro energie. Ma un destino, declinato in favola, è già all'opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze. Vale a dire all'improvviso, quanto inspiegabilmente, Marco e Giulia si risvegliano con tre bambini di dieci, nove e sei anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita 'precedente' diventerà il loro unico obiettivo, ma fino ad un certo punto.

Il soggetto del film è di Michele Abatantuono, che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Lara Prando e Fabio De Luigi.

TRE DI TROPPO è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Alfred Film. (ANSA).