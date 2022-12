Cinteteca Bologna pubblica opera integrale di Buster Keaton

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Figura immensa dell'età del muto, genio unico e irripetibile del genere comico, Buster Keaton è l'altro nume tutelare, oltre a Charlie Chaplin, cui la Cineteca di Bologna dedica da anni il proprio lavoro. Iniziato nel 2015 in collaborazione con Cohen Film Collection, il restauro dell'opera integrale di Buster Keaton realizzata tra il 1920 e il 1928 si avvia a compimento e la Cineteca porta in libreria il primo volume di 'Keaton! L'integrale' (2 Dvd e 2 Blu-ray, con libro e booklet).

"L'omaggio a Buster Keaton è il punto di arrivo di un progetto di restauro pluriennale, che ha coinvolto decine di cineteche e che ha consentito il restauro dei 32 film, corti, medi e lunghi, che costituiscono l'apogeo della sua arte muta", spiega il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli. "Le gag di Buster Keaton, di precisione matematica, sono il frutto di una cultura acrobatica che non ha pari in tutta la storia del cinema. Per realizzarle oggi sarebbe necessario ricorrere a complessi effetti speciali. Keaton, assieme a una sfida continua delle regole della fisica, mette in scena la fatica del vivere in un mondo nel quale le macchine e le regole stanno soffocando la natura dell'essere umano".

Accompagnano i film la riedizione aggiornata del libro 'Alla ricerca di Buster Keaton' di Kevin Brownlow e un ricco booklet a cura di Cecilia Cenciarelli (responsabile del Progetto Keaton per la Cineteca) con le schede e alcune note sulle musiche e sui restauri. Da sabato 17 dicembre, inoltre, con la proiezione dell'accoppiata 'Sherlock Jr.' e 'One Week', la Cineteca propone al Cinema Lumière una retrospettiva dei film raccolti in questo primo volume di 'Keaton! L'integrale'. (ANSA).